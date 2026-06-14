"СТРАНА.ua": на границе Украины и Польши скопились сотни машин и автобусов

Сотни машин и автобусов скопились на украинско-польской границе "СТРАНА.ua": на границе Украины и Польши скопились сотни машин и автобусов

Москва14 июн Вести.На польско-украинской границе скопилась большая пробка из сотен машин, грузовиков и автобусов, сообщает "СТРАНА.ua".

Отмечается, что основной затор собрался с украинской стороны на пропускном пункте "Краковец" во Львовской области.

При этом на другом загруженном пропускном пункте "Шегини - Медыка" с 15 июня начнутся ремонтные работы на автобусной полосе. Погранслужба Украины выступила с предупреждением, что автобусное сообщение с Польшей продолжится, но пропускная скорость пункта будет всего 8 автобусов за 12 часов.

Ранее главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил, что страна готовится к наплыву нелегального оружия с украинской стороны.