Таможня Львова: автобусы из Украины не будут пропускать в Польшу через "Шегини"

Украинские автобусы больше не пустят в Польшу через "Шегини" до 2027 года Таможня Львова: автобусы из Украины не будут пропускать в Польшу через "Шегини"

Москва10 июн Вести.С середины следующей недели украинские автобусы лишатся возможности пересекать границу с Польшей на одном из ключевых пропускных пунктов. Ограничение вводится на длительный срок — почти на полтора года.

Львовская таможня официально уведомила, что с 15 июня проезд через пункт пропуска "Шегини — Медика" для автобусов с украинской регистрацией будет закрыт. В качестве причины называются дорожные работы, которые продлятся до ноября 2027 года. При этом польские автобусы, следующие в обратном направлении, смогут пересекать границу без изменений.

В то же время пропуск автобусов из Польши на Украину будет происходить в штатном режиме говорится в сообщении таможенной службы, опубликованном в социальных сетях

Ранее в Польше заявили, что готовятся к наплыву нелегального оружия с Украины после завершения боевых действий.