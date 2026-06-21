В Киеве пожаловались на двухмесячную блокировку Польшей машин "Укрпочты" Польская таможня два месяца блокирует автомобили "Укрпочты"

Москва21 июн Вести.Польская таможня на протяжении двух месяцев не пропускает автомобили украинского почтового оператора "Укрпочта", заявил директор компании Игорь Смелянский.

Соответствующий комментарий он разместил на странице в одной из соцсетей.

Последние два месяца транспортные средства "Укрпочты" блокируются польской таможней, и нам приходится переправлять грузы через Венгрию и Словакию написал Смелянский

Он также сообщил, что компания перенаправила все транзитные маршруты в обход территории Польши. Причины таких действий со стороны таможенных органов соседнего с Украиной государства Смелянский не уточнил.

Отношения между Киевом и Варшавой в последнее время значительно ухудшились. Одной из причин стало решение главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру спецопераций "Север" Сил специальных операций ВСУ имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Этот шаг вызвал недовольство в Польше, и президент страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.

Кроме этого, глава польского государства полагает, что возможное вступление Украины в Евросоюз станет угрозой для сельского хозяйства страны.