Москва7 авг Вести.Тысячи грузовых автомобилей стоит на КПП для выезда с Украины, их количество за сутки выросло почти наполовину. Об этом свидетельствуют данные официальной электронной системы для грузовиков и автобусов, с которыми ознакомился ТАСС.

Электронная очередь на границе фиксирует 7 754 грузовых автомобиля, ожидающих выезда. За сутки этот показатель вырос почти на 50%.

Львиная доля транспорта сконцентрирована на польском направлении — 6 835 машин. На словацкой границе стоят 581 фура, на румынской — 325. Наибольшее скопление зафиксировано на пункте пропуска Ягодин — Дорохуск (2 950 единиц). Там время прохождения для груженых фур может достигать семи дней и более, для пустых — от пяти дней.

Основная нагрузка приходится на КПП, где пропускают стандартные грузовики. На пунктах с ограничением по весу до 7,5 тонны очереди существенно короче.

Начиная с 22 июля морские суда перестали заходить в три крупнейших порта Одесского региона — Одессу, Черноморск и Южный. Это решение было принято владельцами судов, в результате чего остановилось движение по ключевым экспортным маршрутам, через которые традиционно вывозились зерновые и металлургические товары из Украины. Простой черноморских портов случился в разгар жатвы. Украинские аграрии вынуждены везти зерно через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, а также через румынский порт Констанца. Параллельно продукцию везут автомобильным и железнодорожным транспортом к западной границе Украины.