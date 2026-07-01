В Запорожской области приостановили автобусные перевозки Пассажирские перевозки приостановлены в ряде населенных пунктов Запорожья

Москва1 июл Вести.Автобусные пассажирские перевозки временно приостановлены в ряде населенных пунктов Запорожской области из-за высокой активности украинских БПЛА. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В ведомстве подчеркнули, что принятые меры носят временный характер.

Киевский режим продолжает целенаправленно атаковать автобусы и объекты транспортной инфраструктуры, создавая прямую угрозу жизни людей. В сложившейся обстановке мы не можем рисковать безопасностью пассажиров – это наш главный приоритет говорится в сообщении

С администрациями Энергодара, Васильевки, Каменки-Днепровской ведется согласование вопроса о скорейшем возобновлении маршрутов. Как только обстановка стабилизируется и будут получены необходимые разрешения, перевозки будут полностью восстановлены, добавили в Минтрансе.