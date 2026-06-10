Москва10 июн Вести.Временный запрет на перевозку транспортом организованных детских групп по территории Запорожской области введен решением регионального штаба обороны, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Решение принято в связи с текущей оперативной обстановкой, в том числе на трассе Р-280 "Новороссия", и связано с необходимостью обеспечения безопасности детей и предотвращения возможных последствий поражения противником транспортных средств.

Безопасность детей – абсолютный приоритет для нас. Вопрос об отмене временного запрета будет рассмотрен после улучшения оперативной обстановки говорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX

Запрет начал действовать с 10 июня. Он касается в том числе транзитных перевозок детских групп. Исключение делается для случаев, когда требуется экстренно перевезти детей на лечение в случае угрозы жизни либо ухудшения состояния здоровья.