В Запорожской области нет ограничений движения по трассе "Новороссия"

Балицкий опроверг ограничения на трассе "Новороссия" в Запорожской области В Запорожской области нет ограничений движения по трассе "Новороссия"

Москва6 июн Вести.В Запорожской области не вводили ограничения на пассажирские перевозки по трассе "Новороссия". Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что ограничения движения на трассе Р-280 "Новороссия" не распространяются на территорию региона.

Они не касаются передвижения граждан в пределах Запорожской области написал Балицкий в своем канале в MAX

Он подчеркнул, что жители области могут передвигаться на личных автомобилях до ЛНР беспрепятственно. А введенные Луганской Народной Республикой меры затрагивают только коммерческие перевозки на указанных участках дорог ЛНР.

Также работают в штатном режиме и рейсовые автобусы, заключил Балицкий.