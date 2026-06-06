Москва6 июнВести.В Запорожской области не вводили ограничения на пассажирские перевозки по трассе "Новороссия". Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Он отметил, что ограничения движения на трассе Р-280 "Новороссия" не распространяются на территорию региона.
Они не касаются передвижения граждан в пределах Запорожской областинаписал Балицкий в своем канале в MAX
Он подчеркнул, что жители области могут передвигаться на личных автомобилях до ЛНР беспрепятственно. А введенные Луганской Народной Республикой меры затрагивают только коммерческие перевозки на указанных участках дорог ЛНР.
Также работают в штатном режиме и рейсовые автобусы, заключил Балицкий.