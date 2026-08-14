Лукашенко назвал дураками тех, кто говорит о передаче власти его детям

Лукашенко прокомментировал слухи о передаче власти его детям Лукашенко назвал дураками тех, кто говорит о передаче власти его детям

Москва14 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о своих якобы планах передать власть сыновьям.

Как отметил белорусский лидер, те, кто распространяет такие слухи, не знают тонкостей работы президента.

Дураки полные цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента

Он добавил, что для передачи власти необходимо взять всю проделанную работу и "упаковать", чтобы впоследствии страну не "развалили".

Ранее Лукашенко заявил, что является гранатометчиком.