"Беситься не надо": Лукашенко о реакции Запада на тренировку ядерных сил Лукашенко назвал истерию Запада из-за тренировки ядерных сил напрасной

Москва21 мая Вести.Истерия Запада из-за тренировки ядерных сил Союзного государства является напрасной, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он выразил уверенность, что вскоре "все успокоится и вернется на круги своя".

В Беларуси видят нервную реакцию Запада на проведение совместной с Россией тренировки ядерных сил. Эта их истерия понятна. Но напрасна… Беситься не надо сказал президент журналистам после проведения тренировки

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия никому не угрожают, однако готовы защищать совместное Отечество от Бреста до Владивостока.