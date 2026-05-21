Москва21 маяВести.Истерия Запада из-за тренировки ядерных сил Союзного государства является напрасной, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Он выразил уверенность, что вскоре "все успокоится и вернется на круги своя".
В Беларуси видят нервную реакцию Запада на проведение совместной с Россией тренировки ядерных сил. Эта их истерия понятна. Но напрасна… Беситься не надосказал президент журналистам после проведения тренировки
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия никому не угрожают, однако готовы защищать совместное Отечество от Бреста до Владивостока.