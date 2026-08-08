Александр Лукашенко заявил, что он гранатометчик

Лукашенко заявил, что он гранатометчик Александр Лукашенко заявил, что он гранатометчик

Москва8 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения оружейного предприятия в Минской области заявил, что является гранатометчиком.

Как сообщает агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко совершил накануне рабочую поездку в Вилейский район Минской области. Там он посетил завод "Зенит" холдинга "Беломо".

На предприятии изготавливают оптическую продукцию гражданского и военного назначения, аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения.

Президенту показали различного вида прицелы – для снайперов, для стрелков, для гранатометов РПГ-7, для орудий и систем залпового огня.

Я – гранатометчик сказал Александр Лукашенко, когда представитель предприятия показал прицел для ручного противотанкового гранатомета

В память о посещении предприятия президенту Белоруссии подарили новейший бинокль, сделанный по стандартам НАТО и не требующий диоптрийной подстройки.