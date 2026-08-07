Лукашенко получил произведенный по стандартам НАТО бинокль в подарок Лукашенко подарили произведенный по стандартам НАТО бинокль

Москва7 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Вилейский район Минской области получил в подарок белорусский бинокль, который был изготовлен в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Уточняется, что подарок был вручен во время посещения ОАО "Зенит-БелОМО". Там главе государства доложили о линейке продукции холдинга "БелОМО", в состав которого входит данное предприятие.

На память о посещении ОАО "Зенит-БелОМО" в Вилейке главе государства подарили бинокль, сделанный по стандартам НАТО говорится в релизе

Прибор является водонепроницаемым, а вместо обычного воздуха в него закачан инертный газ – он защищает линзы от запотевания изнутри при резких скачках температуры и полностью герметизирует корпус от попадания воды. Пользоваться биноклем можно на глубине до пяти метров.

Глава государства поблагодарил за подарок и называл его хорошим презентом.