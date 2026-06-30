Президент Лукашенко рассказал, что у него в семье появился биотехнолог Лукашенко признался, что не ожидал появления в семье биотехнолога

Москва30 июн Вести.Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай стал биотехнологом. Диплом по этой специальности Николай Лукашенко получил в Пекинском университете.

Глава Белоруссии признался, что не ожидал появления биотехнолога в своей семье, но рад диплому сына. Видео заявления опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".

Я, честно говоря, не ожидал, что в моей семье появится биотехнолог. Часто, не понимая, говорил, может, что и не надо: "Ты же сын президента" отметил Александр Лукашенко

Президент Лукашенко 30 июня на вручении дипломов выпускникам совместной образовательной программы Белорусского государственного университета и Пекинского университета добавил, что рад началу не только пути своего сына в биологии, но всех пятерых выпускников из Белоруссии, которые учились в Пекине, и двадцати выпускников из КНР, обучавшихся в Минске.

На видео вручения дипломов по специальности "Биотехнология" все выпускники были облачены в традиционные мантии и академические квадратные шапочки-бонет. Молодые специалисты получили на церемонии вручения не один, а сразу два диплома – китайского и белорусского образца. Преподавание во время обучения велось на английском языке.

Александр Лукашенко накануне приехал с рабочим визитом в Пекин. Он уже провел трехчасовые переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. А после завершения официальных переговоров общение двух лидеров было продолжено за традиционным семейным обедом.