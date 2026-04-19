Лукашенко: мой сын учился в деревенской школе и смог поступить в вуз в Пекине

Лукашенко рассказал, в какой школе учился его сын Лукашенко: мой сын учился в деревенской школе и смог поступить в вуз в Пекине

Москва19 апр Вести.Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко ходил в деревенскую школу и учился в равных условиях с другими детьми. Об этом рассказал белорусский лидер в интервью RT.

У меня сын учился в деревенской школе, вместе со всеми, поддерживает со многими отношения. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился признался Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что его сын всегда хорошо учился, превзошел половину ребят из класса. Президент Белоруссии внимательно следил, чтобы условия в школе были равные для всех.