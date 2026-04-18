Лукашенко с сыном посадили дерево на субботнике в Минске

Александр Лукашенко с сыном Николаем принял участие в республиканском субботнике

Москва18 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном республиканском субботнике. Вместе со своим младшим сыном Николаем глава государства в субботу, 18 апреля, работал на площадке строящегося Национального исторического музея и в парке Народного единства в Минске.

В ходе работ отец и сын совместно высадили деревья на территории, прилегающей к музейному комплексу. Видеокадры совместного труда Александра и Николая Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

Президент поинтересовался у сына, какую часть работы тот возьмет на себя, на что Николай ответил: "Буду сажать". Участие главы государства в субботнике подчеркивает важность сохранения традиций благоустройства и единства общества.