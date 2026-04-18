Москва18 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT подтвердил проведение переговоров с США, заявив, что они ведутся исходя из национальных интересов белорусского народа.

Реальная политика Запада нам давно известна. Какие бы переговоры Запад со мной ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут, я это прекрасно понимаю. Но и в такой ситуации… я вынужден и должен исходить из интересов народа, а не собственных интересов