Лукашенко поручил оформить музей качественно, чтобы "не переплачивать" Лукашенко поручил сделать исторический музей качественно, чтобы не переплачивать

Москва18 апр Вести.Качественно и оптимально оформить экспозиции нового Национального исторического музея поручил министру культуры президент Белоруссии Александр Лукашенко. Так, чтобы не пришлось платить дважды, но и не скупиться.

Президент подчеркнул, что при оформлении необходимо использовать местные материалы.

Смотри, чтобы было оптимально. Потому что скупой платит дважды. Надо сделать, чтобы избежать всякой критики приводит слова Александра Лукашенко агентство БЕЛТА

Агентство уточняет, что речь также шла о сроках завершения всех работ и возможном открытии музея к знаковой для Белоруссии дате - Дню народного единства 17 сентября.

Строительство музея началось в феврале 2025 года. Сейчас полностью завершено его возведение, ведутся работы по покраске и отделке помещений, оформлению интерьеров. По словам белорусского лидера, идея строительства музея связана с желанием показать молодому поколению, откуда идут их корни, сделав это ярко и интересно для молодежи.