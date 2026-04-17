Москва17 апр Вести.В Белоруссии демократии "во сто крат" больше, чем в США. Вашингтону стоит поучиться у Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT.

Так он прокомментировал слова интервьюера о бытующем на Западе мнении, что в Белоруссии царит диктатура, тогда как США едва ли является образцом демократического строя. При этом политическая ситуация в Штатах остается неизменной, хотя к власти каждые четыре года приходит новый человек, в Белоруссии наоборот – наблюдается последовательное развитие, а глава республики пользуется поддержкой у своего народа.

У нас – я об этом давно говорил – демократии вам (США - прим. ред.) придется учиться. У нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека ответил Лукашенко

Белорусский лидер также спросил своего собеседника, о каких правах человека могут рассуждать в Вашингтоне, если американские войска регулярно убивают людей. Он напомнил о разрушенной школе в Иране, где в результате обстрела погибли почти 200 человек, большая часть из которых – дети. Также Лукашенко вспомнил о вторжении США в Венесуэлу, энергетическую блокаду Кубы. По его словам, стремление Штатов заполучить как можно больше энергоресурсов, в том числе военным путем, невзирая на права человека – "это основа диктатуры".

По мнению Лукашенко, США продемонстрировали свою уязвимость в конфликте с Ираном.