Москва20 апрВести.В США много положительного, однако стране также хватает и "дури", считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В интервью каналу RT он поделился, что в 1991 году на всесоюзном референдуме о сохранении СССР голосовал против распада Советского Союза.
Может, и нужна была реформа Советского Союза. Нужна была. Дури у нас хватало. Как сейчас у вас, в Америке: много положительного, но дури тоже хватаетзаявил Лукашенко
Ранее белорусский лидер рассказал, возможна ли война между Белоруссией и США. По его мнению, Вашингтон не стремится воевать против Минска.