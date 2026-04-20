Лукашенко: в США много хорошего, но дури тоже хватает

В США хватает дури, заявил Лукашенко Лукашенко: в США много хорошего, но дури тоже хватает

Москва20 апр Вести.В США много положительного, однако стране также хватает и "дури", считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью каналу RT он поделился, что в 1991 году на всесоюзном референдуме о сохранении СССР голосовал против распада Советского Союза.

Может, и нужна была реформа Советского Союза. Нужна была. Дури у нас хватало. Как сейчас у вас, в Америке: много положительного, но дури тоже хватает заявил Лукашенко

Ранее белорусский лидер рассказал, возможна ли война между Белоруссией и США. По его мнению, Вашингтон не стремится воевать против Минска.