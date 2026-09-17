Лукашенко: в Белоруссии после 2020 года могли произойти события как на Украине

Лукашенко рассказал, что могло произойти при "отрыве" Белоруссии от России Лукашенко: в Белоруссии после 2020 года могли произойти события как на Украине

Москва17 сен Вести.События, которые сейчас происходят сейчас на Украине, могли бы случиться и в Белоруссии, если бы в 2020 году республику удалось "оторвать" от России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященном Дню народного единства.

По его словам, западные страны не говорят напрямую о желании отдалить Минск от Москвы, однако подобная попытка, как считает белорусский лидер, была предпринята в 2020 году.

Это и попробовали в 2020 году сделать. И, если бы получилось, у нас бы было то, что сейчас происходит на Украине сказал Лукашенко

Ранее белорусский лидер заявлял, что беглая оппозиция не сможет захватить власть в Белоруссии.