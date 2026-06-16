Лукашенко: дни ВСУ будут сочтены после поражения на севере Донбасса Лукашенко: если войска РФ окружат север Донбасса, дни ВСУ будут сочтены

Москва16 июн Вести.Если российские войска смогут окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью телеканалу Al Arabiya он пояснил, что основные силы украинских войск сосредоточены как раз в этом регионе.

Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались войска Украины, дни будут их сочтены. Потому что основной костяк войск ВСУ Украины находится на этой части Донецкой области, Донбасса сказал белорусский лидер

Лукашенко также отметил, что в настоящее время в ВСУ ощущается нехватка личного состава для ведения боевых действий.

Ранее президент Белоруссии призвал использовать любые возможности для мира на Украине. Кроме того, глава республики добавил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным нераспространение украинского конфликта на Белоруссию.