Москва17 сенВести.Белоруссии необходимо выстоять в условиях происходящего в мире передела и опираться на союзников для обеспечения суверенитета и независимости. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященном Дню народного единства.
Сегодня идет сражение, передел мира происходит на наших глазах. И нам надо в этой обстановке выстоять, опираясь на наших союзников. Но нас хотят загнать под плетку. Не сгущаю краски, мне это не нужнозаявил Лукашенко
Ранее президент Белоруссии сделал заявление о мобилизации.