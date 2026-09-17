Лукашенко заявил о необходимости выстоять в условиях передела мира Лукашенко призвал страну опираться на союзников

Москва17 сен Вести.Белоруссии необходимо выстоять в условиях происходящего в мире передела и опираться на союзников для обеспечения суверенитета и независимости. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященном Дню народного единства.

Сегодня идет сражение, передел мира происходит на наших глазах. И нам надо в этой обстановке выстоять, опираясь на наших союзников. Но нас хотят загнать под плетку. Не сгущаю краски, мне это не нужно заявил Лукашенко

Ранее президент Белоруссии сделал заявление о мобилизации.