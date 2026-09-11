Лукашенко сделал заявление о мобилизации Лукашенко: армия должна быть готова, вплоть до мобилизации

Москва11 сен Вести.В Белоруссии будет продолжаться проверка готовности войск, вплоть до мобилизации, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации сообщил лидер Белоруссии

Александр Лукашенко привел пример, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись мотострелковые и танковые подразделения. Президент отметил, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов.

Ранее Лукашенко заявил, что в мир вернулась прямая массированная военная агрессия. Белорусский президент добавил, что ответом Белоруссии на данный вызов должно стать образование новой архитектуры безопасности в Евразии, а также формирование общего пространства доверия и взаимодействия.