Лукашенко заявил, что Западу выгодно разорвать единство РФ и Белоруссии Лукашенко: разрушение единства России и Белоруссии выгодно Западу

Москва17 сен Вести.Разрушение единства России и Белоруссии выгодно Западу, однако сотрудничество двух держав не обсуждается. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во время форума "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященного Дню народного единства.

По словам белорусского лидера, во время протестов на президентских выборах в 2020 году Запад "попробовал" Белоруссию "на зуб", однако не получилось.

Западу выгодно разорвать единство [России и Белоруссии]. Поэтому я их предупредил в самом начале [переговоров]: Российская Федерация и Китай за скобки. Не обсуждается сказал Лукашенко

Белорусский президент добавил, что, когда Вашингтон ввел против Минска санкции, именно Москва и Пекин "открыли двери" Белоруссии.

30 августа президент России Владимир Путин заявил, что Лукашенко внес весомый личный вклад в упрочнение отношений между Минском и Москвой, а также в совершенствование Союзного государства.