Путин выделил личный вклад Лукашенко в упрочение отношений РФ и Белоруссии

Путин отметил личный вклад Лукашенко в упрочение отношений Москвы и Минска Путин выделил личный вклад Лукашенко в упрочение отношений РФ и Белоруссии

Москва30 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес весомый личный вклад в упрочение отношений между Минском и Москвой, а также в совершенствование Союзного государства. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

В поздравительной телеграмме ко дню рождения Лукашенко президент РФ пожелал ему здоровья, счастья и благополучия. Текст документа размещен на сайте Кремля.

Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами, а также в совершенствование институтов Союзного государства сказано в тексте телеграммы

Накануне Лукашенко посетил Россию и лично встретился с Путиным. Президент Белоруссии заявил, что Москва и Минск будут продолжать преодолевать трудности вместе.