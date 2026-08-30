Москва30 авгВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес весомый личный вклад в упрочение отношений между Минском и Москвой, а также в совершенствование Союзного государства. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
В поздравительной телеграмме ко дню рождения Лукашенко президент РФ пожелал ему здоровья, счастья и благополучия. Текст документа размещен на сайте Кремля.
Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами, а также в совершенствование институтов Союзного государствасказано в тексте телеграммы
Накануне Лукашенко посетил Россию и лично встретился с Путиным. Президент Белоруссии заявил, что Москва и Минск будут продолжать преодолевать трудности вместе.