Путин отметил работу РФ и Белоруссии по интеграции на евразийском пространстве Путин заявил о дальнейшем развитии евразийской интеграции России и Белоруссии

Москва30 авг Вести.Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и заявил о намерении продолжить развитие двустороннего сотрудничества и интеграционных процессов. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении Путин отметил, что Лукашенко на протяжении многих лет работает над развитием Белоруссии и защите ее интересов на международной арене. Кроме того, российский президент отметил сложившиеся между лидерами двух стран взаимопонимание и доверие.

И мы, конечно, продолжим товарищеское общение и конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию многопланового российско-белорусского сотрудничества, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве говорится в телеграмме

Путин оценил вклад главы белорусского государства в упрочение дружественных отношений между двумя странами. Он пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что Россия и Белоруссия будут совместно преодолевать возникающие трудности. По его словам, динамика в мировой политике способствует обсуждению двумя странами общих вызовов.

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 72 года.