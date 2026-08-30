Путин по телефону сердечно поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин сердечно поздравил белорусского коллегу с днем рождения по телефону Путин по телефону сердечно поздравил Лукашенко с днем рождения

Москва30 авг Вести.Глава России Владимир Путин по телефону сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил по телефону завершившего накануне рабочий визит в Москву президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения говорится в сообщении

Ранее Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения в поздравительной телеграмме, подчеркнув, что дорожит устоявшимся между ними доверием.