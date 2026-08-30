Москва30 авг Вести.Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, подчеркнув, что дорожит устоявшимся между ними доверием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Дорожу взаимопониманием и доверием, установившимися между нами. И мы, конечно, продолжим товарищеское общение и конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию многопланового российско-белорусского сотрудничества, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве говорится в поздравлении

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Минск и Москва будут вместе преодолевать все возникающие трудности.