Москва29 авгВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свое официальное посещение России.
Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
Для всех, кто субботней ночью следит за политической повесткой: визит Первого (Лукашенко - ред.) в Россию завершен. Это были два насыщенных рабочих дняотметили авторы канала
В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что Минск и Москва будут вместе преодолевать все возникающие трудности.
Он также отметил, что динамика международных отношений подталкивает Белоруссию и Россию к обсуждению общих проблем.