Завершился официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию Александр Лукашенко закончил официальный визит в Россию

Москва29 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свое официальное посещение России.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Для всех, кто субботней ночью следит за политической повесткой: визит Первого (Лукашенко - ред.) в Россию завершен. Это были два насыщенных рабочих дня отметили авторы канала

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что Минск и Москва будут вместе преодолевать все возникающие трудности.

Он также отметил, что динамика международных отношений подталкивает Белоруссию и Россию к обсуждению общих проблем.