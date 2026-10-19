Москва19 октВести.Украине стоит поручить проведение переговоров об урегулировании конфликта не главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а другому политику.
Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
Возможно, пришло время для того, чтобы Зеленский выставил кого-то другого на переговорысказал американский лидер в разговоре с журналистами в Белом доме
Ранее Трамп констатировал, что Украина при Зеленском потеряла большую часть своей территории, а ее "океаны и моря исчезли". Американский лидер подчеркнул, что страна де-факто оказалась уничтожена.