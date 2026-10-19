Трамп: Украине пора выставить на переговоры кого-то другого вместо Зеленского

Трамп призвал Зеленского поручить кому-то другому вести переговоры по Украине Трамп: Украине пора выставить на переговоры кого-то другого вместо Зеленского

Москва19 окт Вести.Украине стоит поручить проведение переговоров об урегулировании конфликта не главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а другому политику.

Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Возможно, пришло время для того, чтобы Зеленский выставил кого-то другого на переговоры сказал американский лидер в разговоре с журналистами в Белом доме

Ранее Трамп констатировал, что Украина при Зеленском потеряла большую часть своей территории, а ее "океаны и моря исчезли". Американский лидер подчеркнул, что страна де-факто оказалась уничтожена.