Москва19 октВести.Украина в период нахождения у власти Владимира Зеленского потеряла большую часть своей территории, а ее "океаны и моря исчезли", заявил президент США Дональд Трамп.
Его (Владимира Зеленского – прим. ред.) страна в руинах, большая часть территории им утрачена, его океаны и моря исчезлинаписал Трамп в соцсети Truth Social
Американский лидер добавил, что мужское население Украины сокращается, "мужчины там ранены или мертвы".
Я хочу, чтобы этот конфликт закончилсяподчеркнул глава Белого дома
Трамп также подчеркнул, что не хочет ухудшать отношения с Россией, чтобы не мешать переговорам о завершении конфликта на Украине.
Кроме того, американский президент в очередной раз раскритиковал Зеленского за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам Трампа, эти атаки негативно отражаются на мировом рынке дизтоплива, в том числе в его американском сегменте.
Трамп также обвинил Зеленского в нежелании урегулировать кризис, добавив, что украинский политик "не хочет и, вероятно, никогда не хотел" завершения конфликта.
16 октября президент США в интервью телеканалу NewsMax заявил, что Владимир Зеленский и его команда уничтожили Украину.
В том же эфире Трамп назвал Крым "самой ценной частью Украины" и утверждал, что полуостров "омывается океаном со всех четырех сторон".