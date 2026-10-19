Трамп: Украина в руинах, Зеленский потерял большую часть ее территории

Трамп: благодаря Зеленскому "исчезли океаны и моря" Украины Трамп: Украина в руинах, Зеленский потерял большую часть ее территории

Москва19 окт Вести.Украина в период нахождения у власти Владимира Зеленского потеряла большую часть своей территории, а ее "океаны и моря исчезли", заявил президент США Дональд Трамп.

Его (Владимира Зеленского – прим. ред.) страна в руинах, большая часть территории им утрачена, его океаны и моря исчезли написал Трамп в соцсети Truth Social

Американский лидер добавил, что мужское население Украины сокращается, "мужчины там ранены или мертвы".

Я хочу, чтобы этот конфликт закончился подчеркнул глава Белого дома

Трамп также подчеркнул, что не хочет ухудшать отношения с Россией, чтобы не мешать переговорам о завершении конфликта на Украине.

Кроме того, американский президент в очередной раз раскритиковал Зеленского за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам Трампа, эти атаки негативно отражаются на мировом рынке дизтоплива, в том числе в его американском сегменте.

Трамп также обвинил Зеленского в нежелании урегулировать кризис, добавив, что украинский политик "не хочет и, вероятно, никогда не хотел" завершения конфликта.

16 октября президент США в интервью телеканалу NewsMax заявил, что Владимир Зеленский и его команда уничтожили Украину.

В том же эфире Трамп назвал Крым "самой ценной частью Украины" и утверждал, что полуостров "омывается океаном со всех четырех сторон".