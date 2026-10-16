Американский президент назвал удары Киева по российским НПЗ позором "Это позор": Трамп раскритиковал удары Киева по российским НПЗ

Москва16 окт Вести.Удары Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) - позор. Так президент Соединенных Штатов прокомментировал действия Украины в интервью телеканалу Newsmax

Американский лидер отметил, что удары вредят всему миру.

Вы говорите мне, что Зеленский снова наносит удары по НПЗ. Я думаю, это позор. Единственное, что он делает - это поднимает цены на нефть в мире добавил глава Белого дома

Трамп также заявил, когда удары по перерабатывающим заводам, где производят дизельное топливо, которое нужно нам и всему миру, ничего хорошего не принесет.

Ранее американский президент заявил, что не испытывает к главе киевского режима Владимиру Зеленскому никакой симпатии. Он подчеркнул, что Украина при нынешнем лидере оказалась уничтожена.