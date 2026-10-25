CNN: Трамп возмущен продолжением ударов ВСУ по российским НПЗ CNN: продолжение ударов ВСУ по НПЗ в России возмутило Трампа

Москва25 окт Вести.Продолжение ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) вызвали возмущение американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет CNN со ссылкой на руководителя отдела международных партнерств в Центре новых евразийских стратегий Джона Лоу.

Попытки Украины продолжить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы стали для Трампа "красной тряпкой для быка" говорится в публикации

При этом отмечается, что на фоне противоречий между Киевом и Вашингтоном администрация США все также сохраняет рычаги давления на Украину в трех ключевых отраслях: экономической, политической и военной.

Несмотря на то, что американская финансовая поддержка иссякла, Украина по-прежнему в значительной степени зависит от американской разведки и технологий утверждает Джон Лоу

В то же время процесс приобретения Европой американских вооружений в интересах Киева существенно затруднен необходимостью согласования сделок с Пентагоном, что расширяет возможности администрации Трампа по оказанию давления на Киев.

Ранее сообщалось, что зять президента США Джаред Кушнер в ходе переговоров в Осло передал украинским представителям требование прекратить удары по российским НПЗ. Сам Трамп тоже неоднократно выражал недовольство позицией главы киевского режима Владимира Зеленского относительно мирного урегулирования и продолжения атак на российские НПЗ. Глава Белого дома говорил, что Зеленский такими ударами вредит мировым рынкам и, в частности, американскому.