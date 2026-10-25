Москва25 октВести.Продолжение ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) вызвали возмущение американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет CNN со ссылкой на руководителя отдела международных партнерств в Центре новых евразийских стратегий Джона Лоу.
Попытки Украины продолжить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы стали для Трампа "красной тряпкой для быка"говорится в публикации
При этом отмечается, что на фоне противоречий между Киевом и Вашингтоном администрация США все также сохраняет рычаги давления на Украину в трех ключевых отраслях: экономической, политической и военной.
Несмотря на то, что американская финансовая поддержка иссякла, Украина по-прежнему в значительной степени зависит от американской разведки и технологийутверждает Джон Лоу
В то же время процесс приобретения Европой американских вооружений в интересах Киева существенно затруднен необходимостью согласования сделок с Пентагоном, что расширяет возможности администрации Трампа по оказанию давления на Киев.
Ранее сообщалось, что зять президента США Джаред Кушнер в ходе переговоров в Осло передал украинским представителям требование прекратить удары по российским НПЗ. Сам Трамп тоже неоднократно выражал недовольство позицией главы киевского режима Владимира Зеленского относительно мирного урегулирования и продолжения атак на российские НПЗ. Глава Белого дома говорил, что Зеленский такими ударами вредит мировым рынкам и, в частности, американскому.