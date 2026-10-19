Трамп обвинил Зеленского в нанесении вреда мировым рынкам Трамп: Зеленский намеренно целится в российские заводы и вредит мировым рынкам

Москва19 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский целится в российские заводы по переработке дизельного топлива, хотя знает, что это вредит мировым рынкам. Об этом написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он уточнил, что Москва поставляет топливо по низкой цене, тогда как Киев своими ударами стремится спровоцировать рост цен на горючее.

Зеленский наносит удары по НПЗ с дизельным топливом в России, прекрасно понимая, что эти действия серьезно бьют по мировым рынкам дизтоплива, в том числе - и в США отметил Трамп

Глава Белого дома подчеркнул, что американские владельцы ферм очень страдают от последствий таких решений.

Трамп также заявил, что он не собирается совершать действия, которые оттолкнули бы Россию от переговоров по Украине.

Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу предпринимать никаких действий, которые по глупости могли бы оттолкнуть Россию от стола переговоров написал американский президент

Ранее в Вашингтоне объяснили смысл дизельной сделки с Россией. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Трамп ищет нестандартные подходы к урегулированию украинского конфликта. Одно из них - договоренность о поставках российского дизельного топлива.