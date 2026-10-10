Axios: Трамп пошел на сделку с Путиным по дизелю из-за ударов ВСУ по НПЗ России

В США объяснили, почему Трамп пошел на сделку с Путиным по дизелю Axios: Трамп пошел на сделку с Путиным по дизелю из-за ударов ВСУ по НПЗ России

Москва10 окт Вести.Президент США Дональд Трамп договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставках дизеля из РФ потому, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказался прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявило Axios со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что Трамп просил Зеленского прекратить удары шесть раз, однако тот проигнорировал слова американского лидера.

Зеленский неверно оценивает обстановку. Продолжая бить по НПЗ, он подрывает то доброе отношение, которое выстроил с Трампом за последние полгода сказал источник

9 октября Путин и Трамп достигли соглашения о поставках дизельного топлива в США и на мировой рынок. По словам президента США, Россия должна отправить 300 тысяч тонн в ближайшее время, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а позднее еще 1 миллион тонн.

После беседы с Зеленским журналисты отметили, что сделка привела главу киевского режима в гнев. Он признал, что договоренность США и РФ застала его врасплох, и назвал ее нечестной.

Между тем Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским НПЗ, а также выбрать наконец президента, поскольку Зеленский срывает мирное урегулирование конфликта.