Москва12 окт Вести.Президент США Дональд Трамп выставил главу киевского режима Владимира Зеленского виновником сложившейся в США внутриполитической ситуации. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил советник первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, политолог Александр Казаков.

Он перевел стрелки… Это направлено вовнутрь, он перевел разговор про Зеленского во внутриполитическую тему и нашел еще одного врага. "Это же он для вас делает дизель дорогущим. Он вам вредит, ребята, поднимайтесь. Время не ждет, все на выборы" сказал Казаков

После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 9 октября, глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении. По его словам, он договорился с главой российского государства о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца октября. Цель соглашения - снизить цены на нефтепродукты

Зеленский раскритиковал снятие американских санкций с российского дизельного топлива, назвав это проявлением слабости.