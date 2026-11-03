Зеленский призвал США оказать давление на Россию для завершения конфликта Зеленский: США должны оказать давление на Россию для завершения конфликта

Москва3 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал США оказать давление на Россию для завершения украинского конфликта.

Мы должны оказать на Россию такое давление, чтобы у нее не осталось иного выбора, кроме как прекратить эту войну. Америка может это сделать отметил Зеленский в соцсети X

По его словам, соглашение между США и Россией по дизтопливу открывает путь к "экономическому браку" между странами.

В начале октября состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Стороны достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок по временной лицензии от США. В частности, Россия в ноябре поставит в США 300 тыс. тонн дизтоплива, а 500 тыс. тонн - на международный рынок.