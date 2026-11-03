Москва3 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал США оказать давление на Россию для завершения украинского конфликта.
Мы должны оказать на Россию такое давление, чтобы у нее не осталось иного выбора, кроме как прекратить эту войну. Америка может это сделатьотметил Зеленский в соцсети X
По его словам, соглашение между США и Россией по дизтопливу открывает путь к "экономическому браку" между странами.
В начале октября состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Стороны достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок по временной лицензии от США. В частности, Россия в ноябре поставит в США 300 тыс. тонн дизтоплива, а 500 тыс. тонн - на международный рынок.