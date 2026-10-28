Зеленский заявил об "экономическом браке" между США и Россией Зеленский: Россия может предложить США "экономический брак"

Москва28 окт Вести.Владимир Зеленский заявил, что соглашение США и России по дизелю открывает путь к "экономическому браку" между странами.

В начале октября после телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом стало известно о договоренности про поставки российского дизельного топлива на мировой рынок по временной лицензии. РФ поставит в США свыше 300 тысяч тонн дизеля, а также 500 тысяч тонн топлива — на международные рынки.

Они могут действительно предложить Америке своеобразный "экономический брак", как бы досадно это не звучало указал Зеленский журналистам

Он отметил, что частью предложения России могут быть энергоресурсы и удобрения, в ответ США могут рассмотреть вопрос снятия санкций с ряда структур.

Вряд ли такой "брак" может быть выгоден Америке в долгосрочной перспективе заявил Зеленский, его слова приводит агентство УНИАН

Ранее он жаловался, что глава Пентагона Пит Хегсет месяц не подписывает сделку по ракетам.