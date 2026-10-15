Москва15 окт Вести.Российский дизель, который начал поступать на мировые энергетические рынки, поможет их стабилизировать, но полностью выровнять ситуацию не сумеет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейчас высвобождаются достаточно большие количества дизеля. Этот дизель начал поступать на мировые рынки, и это будет иметь определенный позитивный эффект для стабилизации нефтяных рынков. Хотя и не сможет полностью их стабилизировать - здесь тоже нужно отдавать в этом отчет заявил он

Тема прозвучала при обсуждении дизельной сделки между РФ и США. Пескова спросили, как в Кремле расценивают реакцию мирового сообщества на это соглашение и почему его называют дипломатическим. Пресс-секретарь главы государства ответил, что сделка является в первую очередь энергетической.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 9 октября договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ на американский и мировой рынки.

После разговора с российским лидером Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после этого.