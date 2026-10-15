Песков не стал озвучивать страны, желающие закупать дизель у России

В Кремле не стали называть страны, готовые закупать российский дизель Песков не стал озвучивать страны, желающие закупать дизель у России

Москва15 окт Вести.Публично называть страны, помимо США, которые хотят приобретать российское дизельное топливо, не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вряд ли стоит об этом говорить публично, тоже по понятным причинам сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о странах, заинтересованных в покупке дизеля из РФ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября провели телефонный разговор, по итогам которого стороны договорились о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Глава Белого дома подчеркнул, что считает сделку с Москвой выгодной.

В свою очередь, вице-премьер России Александр Новак заявил, что дизельную сделку между РФ и США позитивно воспринимают те участники рынка, которые заинтересованы в его стабилизации.