Новак сообщил о переговорах США и РФ по поставкам дизтоплива Новак: Минэнерго РФ и США ведут переговоры о поставках дизтоплива

Москва12 окт Вести.Министерства энергетики России и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива на мировые рынки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он также напомнил, что правительство России в связи с договоренностями между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом частично сняло запрет на экспорт дизтоплива и возможности его поставок на мировые рынки, в том числе на рынок США.

Ранее действовали, соответственно, санкции, они были сняты американскими коллегами на шесть месяцев. И сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки сказал Новак

9 октября Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках российского дизеля в США. 10 октября морской аналитик Мишель Визе Бокман заявил, что первая партия российского дизеля направилась из Санкт-Петербурга к восточному побережью Соединенных Штатов.