Новак: Россия и США прорабатывают коммерческие контракты на поставки дизеля

Новак: прорабатываются контракты на поставку российского дизеля в США Новак: Россия и США прорабатывают коммерческие контракты на поставки дизеля

Москва16 окт Вести.Россия и США прорабатывают условия коммерческих контрактов по поставкам дизельного топлива. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

По его словам, Минэнерго США дало российской стороне информацию о компаниях, которые планируют закупать дизельное топливо из РФ.

И сейчас, буквально в это время, идет проработка коммерческих условий, коммерческих контрактов по поставкам дизельного топлива в Соединенные Штаты Америки сообщил Александр Новак

Цена российского дизельного топлива для поставок на американский рынок будет определяться в рамках коммерческих договоренностей, заявил Новак накануне.

Тем временем заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал сделку о поставках российского дизельного топлива в США предсказуемым решением американской администрации.