Москва16 октВести.Россия и США прорабатывают условия коммерческих контрактов по поставкам дизельного топлива. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
По его словам, Минэнерго США дало российской стороне информацию о компаниях, которые планируют закупать дизельное топливо из РФ.
И сейчас, буквально в это время, идет проработка коммерческих условий, коммерческих контрактов по поставкам дизельного топлива в Соединенные Штаты Америкисообщил Александр Новак
Цена российского дизельного топлива для поставок на американский рынок будет определяться в рамках коммерческих договоренностей, заявил Новак накануне.
Тем временем заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал сделку о поставках российского дизельного топлива в США предсказуемым решением американской администрации.