Москва18 октВести.Поставки российского дизеля на американский рынок будет осуществляться на танкерах, которые традиционно используются для транспортировок в соответствии с коммерческими условиями. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.
Традиционно есть несколько видов танкеров, в основном которые используются на большие расстояния, это зависит от коммерческих условийсказал он
Новак также напомнил, что в рамках договоренности по дизелю американские санкции были сняты на полгода.
Они сняты на полгода, выпущена лицензия о возможности поставок на рынок Соединенные Штатов Америки. Это означает, что и фрахт, и транспортировка, и страхование не подвержены санкциям, эти сделки могут быть осуществленыпояснил он
Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что российское дизельное топливо поступит за мировой рынок. Для США, пояснил он, важно обеспечить возможность его закупок.