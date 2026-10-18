Новак объяснил, как дизель будут поставлять США при санкциях в отношении РФ

Новак рассказал о процессе поставок дизеля РФ на рынок США Новак объяснил, как дизель будут поставлять США при санкциях в отношении РФ

Москва18 окт Вести.Поставки российского дизеля на американский рынок будет осуществляться на танкерах, которые традиционно используются для транспортировок в соответствии с коммерческими условиями. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Традиционно есть несколько видов танкеров, в основном которые используются на большие расстояния, это зависит от коммерческих условий сказал он

Новак также напомнил, что в рамках договоренности по дизелю американские санкции были сняты на полгода.

Они сняты на полгода, выпущена лицензия о возможности поставок на рынок Соединенные Штатов Америки. Это означает, что и фрахт, и транспортировка, и страхование не подвержены санкциям, эти сделки могут быть осуществлены пояснил он

Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что российское дизельное топливо поступит за мировой рынок. Для США, пояснил он, важно обеспечить возможность его закупок.