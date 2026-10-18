Москва18 окт Вести.Российский дизель поступит на рынки США через 15-20 дней после заключения контрактов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Идет активная работа между Министерством энергетики России и США, между российскими компаниями-экспортерами и покупателями российского дизеля. Минэнерго США определило компании, которые будут контрагентами и покупателями. В настоящее время идут переговоры по коммерческим условиям фактически по заключению контрактов. Как только они будут подписаны в течение 15-20 дней топливо поступит на рынки США. Если говорить о мировых рынках других более близких стран, то в более короткий срок