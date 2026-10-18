Москва18 октВести.Российский дизель поступит на рынки США через 15-20 дней после заключения контрактов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.
Идет активная работа между Министерством энергетики России и США, между российскими компаниями-экспортерами и покупателями российского дизеля. Минэнерго США определило компании, которые будут контрагентами и покупателями. В настоящее время идут переговоры по коммерческим условиям фактически по заключению контрактов. Как только они будут подписаны в течение 15-20 дней топливо поступит на рынки США. Если говорить о мировых рынках других более близких стран, то в более короткий сроксообщил Новак
Ранее вице-премьер сообщил, что в морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта "Восток Ойл" для мирового рынка.