Москва16 окт Вести.Россия будет наращивать экспорт дизельного топлива по мере восстановления мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Российские НПЗ наращивают мощности, часть заводов выходит из ремонта, благодаря чему появляется возможность излишки поставлять на мировые рынки, отметил Новак.

Это очень важно для отрасли, потому что если не поставлять на экспорт, наши нефтеперерабатывающие заводы вынуждены будут снижать переработку, а значит, меньше выпускать и автомобильный бензин, и другие нефтепродукты. Поэтому 50% производства дизельного топлива обеспечиваем внутренний рынок и 50% поставляем на экспорт. Сегодня такая возможность уже появляется. С учетом, как я уже сказал, полностью обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом, мы будем наращивать это по мере восстановления мощностей