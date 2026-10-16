Новак сообщил о готовности РФ поставлять Европе больше энергоресурсов

Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу Новак сообщил о готовности РФ поставлять Европе больше энергоресурсов

Москва16 окт Вести.Россия готова увеличить объемы поставок энергоресурсов в европейские страны и продолжить выполнение действующих контрактов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарной сессии в рамках Российской энергетической недели (РЭН).

Мы готовы обеспечивать поставки в большем объеме. Не мы отказались от дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из России подчеркнул Новак

Как он сказал, это европейские страны приняли такое решение по политическим соображениям.

Вице-премьер напомнил, что долгосрочные контракты с европейскими потребителями продолжают действовать. В частности, соглашения о поставках газа рассчитаны до 2035–2040 годов.

По мнению Новака, односторонний отказ Европы от исполнения этих договоров продиктован политическими мотивами и не соответствует действующей нормативно-правовой базе.

Ранее в интервью ИС "Вести" Новак сообщил, что с 2022 года Россия поставила в Европу энергоресурсы на общую сумму 320 млрд долларов. За первые девять месяцев 2026 года объем поставок в денежном выражении составил 21,3 млрд долларов.