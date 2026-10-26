Песков раскрыл условие для контактов России и Европы по поставкам газа Песков: Россия готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса

Москва26 окт Вести.Российская сторона готова обсуждать поставки газа в европейские страны, если у них будет соответствующий интерес, а у России – свободные объемы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Москва начала наращивать продажи газа в альтернативных направлениях после того, как европейцы стали сокращать закупки.

Если будут желающие со стороны Запада, и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать сказал Песков

Он подчеркнул, что свободные объемы не всегда имеются в наличии.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что Россия никогда не отказывала Европе в поставках сырья.

Российский лидер также напомнил, что европейские страны до сих пор закупают российский сжиженный природный газ (СПГ). Глава государства добавил, что СПГ из РФ занимает значительную часть рынка Европы.