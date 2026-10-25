Путин указал, что Европа до сих пор получает немало российского СПГ Путин: Европа до сих пор получает немало российского СПГ

Москва25 окт Вести.Европейские страны до сих пор закупают российский сжиженный природный газ (СПГ), он занимает значительную часть на их рынке. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу.

Да мы никогда никому не отказывали! Это они отказались и до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России. А получают, кстати говоря, немало! На рынке Европы наш СПГ занимает 20%. Это приличный сегмент рынка подчеркнул Путин

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что европейским странам будет нечем покрывать дефицит газа после отказа от поставок из России.