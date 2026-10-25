Москва25 октВести.Европейские страны до сих пор закупают российский сжиженный природный газ (СПГ), он занимает значительную часть на их рынке. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу.
Да мы никогда никому не отказывали! Это они отказались и до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России. А получают, кстати говоря, немало! На рынке Европы наш СПГ занимает 20%. Это приличный сегмент рынкаподчеркнул Путин
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что европейским странам будет нечем покрывать дефицит газа после отказа от поставок из России.