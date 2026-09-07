Москва7 сен Вести.Европейский союз (ЕС) продолжает закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Однако объем поставок российского СПГ в ЕС оказался меньше прошлых значений, когда доля России в газовом балансе ЕС составляла 40%, отметил Грушко.

Что касается общей картины, действительно, наш СПГ идет приводит РИА Новости слова Грушко

Замглавы МИД подчеркнул, что некоторые государства ЕС настаивают на продолжении поставок российского газа вопреки решению ЕС о полном отказе от энергоресурсов из России.

Между тем глава администрации испанского порта Бильбао Иван Хименес заявил, что Евросоюзу стоит отложить введение запрета на импорт российского СПГ, чтобы не попасть в чрезмерную зависимость от поставок из США.