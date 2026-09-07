Москва7 сенВести.Европейский союз (ЕС) продолжает закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости.
Однако объем поставок российского СПГ в ЕС оказался меньше прошлых значений, когда доля России в газовом балансе ЕС составляла 40%, отметил Грушко.
Что касается общей картины, действительно, наш СПГ идетприводит РИА Новости слова Грушко
Замглавы МИД подчеркнул, что некоторые государства ЕС настаивают на продолжении поставок российского газа вопреки решению ЕС о полном отказе от энергоресурсов из России.
Между тем глава администрации испанского порта Бильбао Иван Хименес заявил, что Евросоюзу стоит отложить введение запрета на импорт российского СПГ, чтобы не попасть в чрезмерную зависимость от поставок из США.