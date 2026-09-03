В МИД РФ заявили о желании некоторых стран Европы сохранить газ из России

Грушко: ряд стран ЕС настаивает на продолжении поставок газа из России В МИД РФ заявили о желании некоторых стран Европы сохранить газ из России

Москва3 сен Вести.Ряд стран Евросоюза настаивает на сохранении поставок российского газа вопреки официальному решению ЕС о полном отказе от них. Об этом в интервью РИА Новости на полях ВЭФ заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, окончательный запрет на импорт газа из России, вступающий в силу в 2027 году, грозит европейской экономике дальнейшим спадом. Ранее Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном запрете российского СПГ и трубопроводного топлива, однако внутри объединения сохраняются разногласия по поводу целесообразности таких мер.