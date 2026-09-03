Сербия рассчитывает продлить соглашение по поставкам газа из РФ Сербия рассчитывает на продление договора о поставках российского газа

Москва3 сен Вести.В Сербии рассчитывают на продление договора о поставках российского газа. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший вице-премьер Сербии, глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он сообщил, что на полях форума намерен провести переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком и обсудить данный вопрос.

Да, я уверен, что мы продлим соглашение. После пленарного заседания у меня будет встреча с вице-премьером Новаком, и мы поговорим об этом. Неважно, это будет долгосрочный контракт или краткосрочный, у нас всегда есть понимание и поддержка с российской стороны сказал он

Вулин также отметил, что этой зимой Сербия была обеспечена поставками газа.

Мы подписывали соглашения с Россией от месяца к месяцу, этой зимой у нас достаточно газа, и я ожидаю, что мы так и продолжим отметил представитель Сербии

Срок соглашения о поставках газа "Газпромом" в Сербию истекает в конце сентября.